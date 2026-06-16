Німеччина суттєво виграє від спільних програм з українською оборонкою, — Пашинський

Українська Бронетехніка та європейський ракетний концерн MBDA підписали договір про стратегічне партнерство у сфері далекобійних систем і протидії безпілотникам

Під час авіакосмічної ILA Berlin 2026 європейський ракетний концерн MBDA представив концепцію гіперзвукового планера дальністю понад 2000 км. Розробка ведеться в межах програми European Long Range Strike Approach (ELSA), мета якої — створення європейських засобів далекобійного ураження.

На цьому тлі компанія-член NAUDI Українська Бронетехніка та MBDA підписали договір про стратегічне партнерство у сфері далекобійних систем і протидії безпілотникам.

Голова NAUDI Сергій Пашинський у коментарі німецькому виданню Table.Briefings зазначив: "Системи Deep Strike вже частково розроблені та проходять випробування. Співпраця між MBDA та "Українською бронетехнікою" приведе до створення таких систем озброєння, які матимуть надзвичайний попит на світовому ринку".

Сергій Пашинський також додав, що Німеччина може суттєво виграти від спільних програм з українською оборонною промисловістю.

Європейські країни розглядають створення багаторівневого арсеналу: від високошвидкісних систем, здатних долати протиповітряну оборону, до більш масових і дешевших засобів ураження.

Джерело: espreso.tv

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