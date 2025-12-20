Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 91

Німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби

Німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби

Слідом за Бундестагом, верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, також схвалила закон про модернізацію військової служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Закон має на меті збільшити чисельність військ Бундесверу з нинішніх приблизно 184 тисяч солдатів до 255–270 тисяч до 2035 року.

Починаючи з наступного року, всі молоді чоловіки та жінки, народжені в 2008 році або пізніше, отримають особистий опитувальник, в якому також буде запитання про їхню мотивацію до військової служби.

Чоловіки зобов'язані заповнити анкету, тоді як жінки мають право зробити це за бажанням, оскільки Основний закон (конституція Німеччини) не передбачає призов жінок на військову службу.

Для всіх чоловіків, народжених 1 січня 2008 року або пізніше, призов знову стане обов'язковим. Однак на практиці це набуде чинності пізніше.

На початку грудня школярі по всій Німеччині пропустили уроки, щоб вийти на вулиці та висловити протест проти реформи військової служби, яка наразі не є обов'язковою.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

рф наростила угруповання до 710 тис. осіб для ведення стратегічної наступальної операції, - Сирський
18.12.2025 06:10    142
У Польщі на приватну власність впав, ймовірно, розвідувальний дрон, – ЗМІ
17.12.2025 09:12    131
«Я більше не вивожу». Думка, яка буває у всіх. Що з нею робити? (ВІДЕО)
16.12.2025 10:10    142
Сирський анонсував створення Кіберсил ЗСУ до кінця року
15.12.2025 07:19    83
82 доби утримував позицію на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)
15.12.2025 07:12    87
Бундесвер допоможе Польщі збудувати укріплення на кордоні з Білоруссю та росією
15.12.2025 06:50    87
Цього не вчать у військових академіях
14.12.2025 07:47    111
Другий сезон «Історії дронів» офіційно оголошуємо відкритим! (ВІДЕО)
13.12.2025 06:10    153
Як виглядає робота операторів FPV зсередини (ВІДЕО)
12.12.2025 09:45    118
Українські військові отримують попередження, що перевестися через СЗЧ можна буде тільки у штурмовики — hromadske
12.12.2025 08:14    123
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 