Інновації у ОПК: уряд змінив порядок роботи з міжнародними партнерами

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій — Brave International.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania, зазначила вона.

За словами Свириденко, це дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад сто мільйонів євро.

Напрям Brave International має допомогти у пошуку нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту та надасть змогу залучити додаткове фінансування для підтримки українських оборонних стартапів.

Крім того, ідеться про поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибшу інтеграцію українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

"Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок", – зазначила Свириденко.

Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірка всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

"Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом", – написала Свириденко у Телеграм.

Джерело: epravda.com.ua

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