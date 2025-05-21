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Норвегія вперше оприлюднила Стратегію національної безпеки, визначивши росію як довгострокову загрозу

Норвегія вперше оприлюднила Стратегію національної безпеки, визначивши росію як довгострокову загрозу

Уряд Норвегії вперше в історії затвердив Стратегію національної безпеки. У документі росія названа постійною і довгостроковою загрозою, на яку слід реагувати виключно через стримування, оборону та жорсткий контроль. Можливість діалогу або «перезавантаження» відносин виключено.

Згідно з оцінкою уряду, війна в Україні є ключовим чинником переосмислення оборонної політики країни. Підтримка Києва розглядається як внесок у загальноєвропейську безпеку. Водночас зазначено, що результат конфлікту матиме далекосяжні наслідки не лише для України, а й для архітектури безпеки всього континенту.

Документ визначає три стратегічні пріоритети:

● Посилення обороноздатності. У відповідь на зростання ризику війни в Європі Норвегія планує швидке зміцнення збройних сил, розширення співпраці в межах НАТО та підготовку до можливого конфлікту, зокрема в Арктиці.

● Зміцнення стійкості суспільства до гібридних загроз. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, протидія дезінформації, тероризму та радикалізації, а також підвищення обізнаності громадян щодо надзвичайних ситуацій. Особливий акцент зроблено на захист демократичних процесів напередодні парламентських виборів 8 вересня 2025 року.

● Економічна безпека. Осло має намір зберегти відкриту, але захищену економіку, скорочуючи залежність від недружніх держав, зокрема Китаю. Пріоритетними є контроль за інвестиціями, розвиток критичних технологій, підтримка стратегічних галузей та гарантування стабільного енергопостачання до Європи з урахуванням безпекових ризиків.

У документі Китай згадується як системний виклик міжнародному порядку. Його економічна експансія та підтримка росії підривають глобальну стабільність. Стратегія передбачає поступове скорочення залежності від китайських технологій, капіталу та експертизи в критичних секторах.

Офіційно Норвегія вперше визначає свою політику щодо росії в термінах «стримування і контроль», чітко відкидаючи ілюзії «діалогу» чи «перезапуску відносин». Стратегія також свідчить про наміри Осло активніше долучатися до формування європейської оборонної політики та ініціатив зі зміцнення безпеки у Північній Європі.

Джерело: szru.gov.ua

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