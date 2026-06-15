Нові броньовані машини для України із США

На заводі в штаті Луїзіана (США) вперше розпочато виробництво броньованих машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) для України. Компанія Textron Systems оголосила про початок повноцінного серійного складання бронемашин на своєму підприємстві в Сліделлі, передає (https://defence-blog.com/us-restarts-production-of-armored-vehicle-to-send-65-to-ukraine/) Defense Blog

Контракт на суму 163,4 мільйона доларів фінансується в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) через механізм іноземних військових продажів (Foreign Military Sales). Він передбачає постачання 65 бронемашин MSFV разом із комплектом запасних частин. Роботи мають бути завершені до 30 листопада 2028 року.

ℹ️ MSFV є вдосконаленою версією бронемашини M1117 Guardian — чотириколісного броньованого автомобіля, який компанія Cadillac Gage (попередниця Textron) розробила наприкінці 1990-х років для військової поліції армії США.

MSFV покращує базові характеристики M1117 у кількох важливих аспектах, які безпосередньо стосуються умов українського фронту. Корпус подовжено, встановлено додаткове бронювання та посилено захист днища

Україна вже експлуатує бронемашини M1117 Guardian, передані зі складів армії США

Контракт укладено напряму з Textron як єдиним виробником, здатним випускати MSFV. Уряд США визнав, що відновлення виробництва на потужностях Textron є найшвидшим способом поставити 65 нових машин Україні в установлені строки

Оскільки фінансування здійснюється через USAI, техніка закуповується новою, а не передається зі складів американської армії.

Джерело: https://t.me/in_factum/45205

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