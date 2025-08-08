Нова місія космоплану X-37B

«Шпигунський» космоплан X-37B, що належить Космічним силам США, незабаром знову вирушить у космос. Запуск восьмої місії заплановано на 21 серпня 2025 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді за допомогою ракети Falcon 9.

На борту X-37B буде випробувано квантову навігаційну систему, яка здатна працювати без GPS. Ця система використовує квантовий інерціальний вимірювальний пристрій (IMU), що забезпечує високу точність визначення обертання та прискорення завдяки атомній інтерферометрії.

Атомна інтерферометрія — це технологія, яка використовує властивості атомів для вимірювання руху з високою точністю. У IMU атоми охолоджуються до ультрахолодних температур і їхні хвильові властивості використовуються для виявлення змін у русі. Це дозволяє системі точно визначати обертання та прискорення, навіть без сигналів GPS.

X-37B, яких було побудовано 2 штуки, вже має багатий досвід польотів. Перший апарат здійснив свій дебютний політ у квітні 2010 року, а його остання місія тривала з 2020 по 2022 рік, загалом 908 діб. Другий апарат завершив свій останній політ 7 березня після 434 днів на орбіті.

Цей запуск стане важливим кроком у розвитку навігаційних технологій, що не залежать від GPS, і може мати значний вплив на майбутнє космічних місій та військових розробок.

