Нова обкладинка New York Post: "Це диктатор"

Трамп раніше називав New York Post "своєю улюбленою газетою". Історично вона є одним із найвідданіших медіаприхильників Трампа.

New York Post належить компанії News Corporation медіамагнату Руперту Мердоку, який дотримується правих консервативних поглядів. Його також запросили на інавгурацію Трампа.

Так от, улюблена газета Трампа" не лише вказала президенту США, хто насправді диктатор, а й розписала факти про війну між Україною та рф.

У матеріалі New York Post, в якому звертаються безпосередньо до Трампа, наголошується, що саме путін розпочав війну, а "за межами російської пропаганди, яка звинувачує "агресивні" дії Зеленського чи НАТО, немає раціонального наративу, який міг би виправдати таку військову акцію".

У статті наводиться ще дев'ять правдивих фактів про війну рф проти України:

● Саме росія вторглася до сусідньої суверенної держави з метою її завоювати і повністю поглинути. Україна не має жодних територіальних амбіцій щодо рф. Крім того, не слід забувати про злочини, які вчинили росіяни під час війни в Україні.

● Україна бореться за свою незалежність. Більшість українців не хочуть бути частиною росії та не хочуть, щоб ними керували з москви.

● Українці – не росіяни. Українці та росіяни — це не "один народ, єдине ціле", як написав путін у своєму есе 2021 року. Українці та росіяни — це дві окремі етнічні групи, які розмовляють різними мовами та мають різну історію.

● путін - диктатор. Він править росією з моменту приходу до влади 1999 року. Він придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним та чесним виборам, придушив громадянське суспільство та вбив своїх політичних опонентів. Вбивав не тільки в росії, але і по всьому світу. Людей, які живуть у рф і виражають будь-яку незгоду з війною, саджають у в'язницю.

● Зеленський – не диктатор. Він переміг на чесних виборах, а його рейтинг схвалення - 57%, а не 4%, як заявляв Трамп. На відміну від рф, в Україні є незалежні ЗМІ, які закликають уряд до відповіді, незважаючи на заяви про зворотне з боку кремлеботів. Багато українців вільно критикують ведення війни керівництвом держави. Коли Британія виборювала своє виживання проти нацистів у 1940-х роках, вона теж не проводила вибори.

● росія – не друг США. Це ворожа ядерна держава, яка обурюється американською могутністю та світом, який побудували США. Вона має тісні відносини з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, які є найбільшими ворогами Америки.

● Україна — друг США. Україна хоче бути частиною світопорядку, яким керує Америка. Її народ та уряд глибоко проамерикансько налаштовані.

● путину не можна довіряти. Він брехав американським президентам та європейським лідерам усю свою кар'єру. Він брехав Трампу навіть після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Нещодавно путін пообіцяв, що не націлюватиметься на українські енергетичні об'єкти. І знову збрехав.

● Американська допомога Україні не витрачена марно. Ніхто не стверджуватиме, що Україна є країною без корупції. Але це не означає, що її народ та суверенітет не повинні бути захищені. Яка країна в цій війні справді корумпована, так це росія — це одна величезна клептократична держава, яку очолює путін і невеликий картель олігархів, які стали одними з найбагатших людей на землі. І все це при тому, що більшість населення рф перебуває в стані злиднів, в яке більшість людей на Заході не повірили б.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21582

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