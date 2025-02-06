Новейший российский ЗРК “Крона-Э” как лицо технологического кризиса ВПК россии

Как известно, с 17 по 21 февраля в Абу Даби (ОАЭ) пройдёт выставка вооружений IDEX 2025, на которой будут представлены и российские производители оружия. Мда… Но, не о том речь.

На выставке концерн “Калашников” представит ЗРК “Крона-Э”, о которой российские пропагандистские площадки, все как одна, взахлёб пишут, что это не имеющий аналогов в мире, новейший комплекс! На самом деле это не только ложь, но и даже больше!

Во-первых, ЗРК “Крона-Э”, использующий в качестве шасси БТР-82А, это старый проект ЗРК “Сосна”, демонстрация которого прошла ещё в 2013 году, но с того момента, за 12 лет (!!!!) “новейший” комплекс так и не обзавёлся заказами и не был запущен в серию.

Во-вторых, ЗРК “Крона-Э” имеет на вооружении не только пусковые с ЗУР 9М340, но квартет 9М333, применявшихся советской ЗРК "Стрела-10". И вот тут возникает вопрос, а зачем? Ракеты 9М340, согласно их заявленным характеристикам, ничуть не хуже, а даже лучше 9М333, тогда зачем перегружать боевой модуль этими ЗУР, если можно, не менять 6 ЗУР на 4, а оставить всё как есть или разместить дополнительные 9М340?

И такой вопрос. Почему на БМ ЗРК “Крона-Э” не размещены ПУ под ЗУР 9М335 от ЗРПК “Панцирь-С1”? И вообще, зачем изобретать велосипед, ставить на него старые советские ракеты, если есть чудесный, серийный ЗРПК “Панцирь-С1”? Поставить его

Ответы на эти вопросы довольно прозаичные. ЗУР 9М340 сырая и недоработанная, производство которой в нынешних условиях осложнено. ЗРПК “Панцирь-С1”, при всём пафосе и пиаре, не оправдал надежд и по своему потенциалу оказался хуже старой советской 2С6 ЗРПК “Тунгуска”. А архаичная 9М333 это какая-никакая, а гарантия, что ракета собьёт цель.

Вот такая эволюция российских ЗРК малого радиуса действия – “новейший” старина ЗРК “Крона-Э”, 12-й год, со времён ЗРК “Сосна”, так и не нашедший заказчика. Ребрендинг поможет? Вот только, название на вывеске можно поменять, а суть борделя от того не поменяется.

Канал военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко. (https://t.me/zloyodessit)

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23658

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