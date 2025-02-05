Новий департамент був створений у Харківській міськраді

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 5 лютого, підтримали створення Департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомляє міськрада.

Департамент сприятиме вирішенню проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, інтеграції ВПО на території Харківської міської територіальної громади та їх залученню до процесів ухвалення рішень.

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