Новий маскувальний малюнок ММ-25

Міністерство оборони затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25, який використовуватимуть для виготовлення предметів речового майна.

Повідомляється, що рішення ухвалили ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців.

Йдеться не про заміну чинного малюнка ММ-14 ("пікселя"), а про запровадження додаткового варіанта – подібно до вже дозволених "оливи", "койота" чи ММ-16Ф. Зазначається, що новий візерунок має покращити маскування в окремих умовах і відповідати потребам військових, які вже використовують подібні патерни, зокрема за власний кошт

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/65888

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