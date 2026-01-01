Новорічний флешмоб прямо на кордоні: прикордонники створили живу ялинку (ВІДЕО)

У Раві-Руській, на кордоні у Львівській області, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону разом із подорожніми створили живу ялинку – теплий і зворушливий флешмоб, що наповнив пункт пропуску атмосферою свята.

Ставши частиною новорічної композиції, учасники акції нагадали – кордон – це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом.

Живу ялинку сформували на напрямку в'їзду в Україну – символічно, адже кожне повернення на рідну землю несе із собою надію, відродження та віру. Саме ці сенси несе у собі вічнозелена ялинка – дерево, що з покоління в покоління асоціюється з життям і святом.

До флешмобу долучилися понад 50 осіб. Це прикордонники та громадяни, які в цей момент перетинали кордон. Спільна дія об’єднала людей, подарувала щирі емоції та відчуття єдності.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»