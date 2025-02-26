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Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии

Новый пакет санкций ЕС запретил полеты над своей территорией для авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы в россии

В данный момент ни одна иностранная компания не осуществляет такие рейсы, но Минтранс пытался привлечь их для сдерживания цен на билеты.

Санкции введены в рамках 16-го пакета, приуроченного к третьей годовщине вторжения россии в Украину. Под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 судна «теневого флота» и 13 банков отключили от SWIFT.

В прошлом году министр транспорта Роман Старовойт говорил о переговорах с иностранными перевозчиками для запуска внутренних рейсов, однако казахстанские власти опровергли запросы россии.

Эксперты считают, что после новых санкций вероятность сотрудничества между россией и другими странами еще снизится. Цены на авиабилеты в россии продолжали расти, превысив уровень инфляции: за 2022 год — на 15,6%, за 2023 год — на 22%.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50936

Новости портала «Весь Харьков»

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