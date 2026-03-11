Новый «утиный тест» – тест Трампа

Если это выглядит как сделка, стороны ведут себя как на сделке и общаются как подельники, то это, вероятно, и есть сделка.

Снова звонок Трампа другу в кремле. Снова эта радость со слезами на глазах по итогам разговора. Обещание скорого мира в будущем и небольшие, но сладкие печеньки хозяину тайги в настоящем.

Объективно – москва с горечью в душе наблюдает за страданиями своих иранских друзей, поддерживает их морально словом, но не в свои дела не лезет. Шахед сделал свое дело, шахед может уходить.

Европа продолжает жить в ожидании, что этот «заскок» у Америки скоро пройдет и избушка бабы Яги (дедушки Трампа) повернется к ней передом, а к русскому лесу - задом. Но что-то подсказывает мне, что Трамп, как Сусанин, прочно завяз в русских болотах.

Мы никак не можем поверить в очевидное. Это не конъюнктурный спектакль перед (после) очередных американских выборов, не тактическая игра, а стратегический выбор той Америки, которая выплюнула Трампа на поверхность политической жизни.

В этом новом развороте американской внешней политики Китай - главный соперник, Европа – просто попутчик (отчасти помощник, отчасти конкурент), россия – ослабленный, но опасный зверь, которого лучше держать на коротком поводке, чем пытаться добить.

Ну, а то, что Европа в таком раскладе оказывается за рамками сделки, так это ее проблемы. Кто не успел, тот опоздал, о чем Трамп и написал Стармеру честно в Truth. И так будет до тех пор, пока другая Америка не выплюнет из себя анти-Трампа. А может быть, это вообще навсегда.

(с) Владимир Пастухов

Джерело: facebook.com/annopolsky

