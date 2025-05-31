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NYT розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню

NYT розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню

Журналісти розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню, який голова української делегації на переговорах із росією Рустем Умєров передав очільнику російських перемовників Володимиру Мединському.

Про це пише New York Times із посиланням на неназваного українського високопосадовця.

Він каже, що український документ містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

Інші українські посадовці, із якими говорило NYT, припускають, що російський «меморандум» міститиме умови, неприйнятні для Києва — наприклад, вимогу вивести війська з територій, які росія незаконно вписала до своєї конституції у 2022 році на основі так званих «референдумів», але які так і не окупувала.

За словами джерел журналістів, якщо Україна відмовиться від цих умов, росія зможе звинуватити її у зриві перемовин.

Нагадаємо, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що рф пропонує провести другий раунд перемовин з Україною 2 червня знову в Стамбулі, відмовившись перед цим від переговорів у Ватикані. За його словами, саме в Туреччині російська делегація представить свій перелік умов для припинення вогню.

Україна ж передала рф свої вимоги заздалегідь і звернулася до москви із закликом зробити так само. Однак речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков назвав прохання Києва неконструктивним.

Джерело: hromadske.ua

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