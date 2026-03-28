Сегодня 09:22
ОАЕ закликають союзників до створення "Сил безпеки Ормузу", – FT

Обʼєднані Арабські Емірати схиляють союзників до створення оперативної групи для захисту Ормузької протоки від атак Ірану – "Сил безпеки Ормузу"

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

ОАЕ поінформували партнерів, що братимуть участь у цій оперативній групі. Два співрозмовники видання кажуть, що Абу-Дабі також розгорне власний військово-морський флот.

Нині ОАЕ як держава, яка зазнала найбільше іранських атак з-поміж інших країн Перської затоки, лобіює створення "Сил безпеки Ормузу".

"Увага приділяється створенню якомога ширшої міжнародної сили. Йдеться не про війну з Іраном. Іран пішов на війну зі світовою економікою, і люди повинні встати", – зауважує джерело FT.

Також Обʼєднані Арабські Емірати працюють з Радбезом ООН та Бахрейном, аби надати майбутній групі мандат. Однак, за словами співрозмовників, проти цього можуть бути росія і Китай.

"Серед деяких держав Перської затоки та адміністрації Трампа зростає переконання, що немає простих способів знову відкрити протоку без військово-морського супроводу", – додають у матеріалі.

Читайте ещё:

«Експортувати не можна заборонити». Де поставити кому?
Сегодня 09:54    2
Логика работы ЗСУ по российской нефти
Сегодня 09:16    47
кремль очікує на "великі добровільні внески" від олігархів – ЗМІ
Сегодня 08:25    78
Харківщина 28 березня
Сегодня 08:21    81
Фейк про «розстріл пенсіонера та підпал будинку» бійцями ЗСУ у Родинському
Сегодня 08:12    89
Оперативна інформація станом на 08:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:02    98
Обзор ударов Израиля и США по Ирану
Сегодня 08:00    80
росія перебудовує тимчасово окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси
Сегодня 07:54    87
Уряд виділив понад 9 мільярдів на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури
Сегодня 07:50    77
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 07:48    83
