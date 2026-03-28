ОАЕ закликають союзників до створення "Сил безпеки Ормузу", – FT

Обʼєднані Арабські Емірати схиляють союзників до створення оперативної групи для захисту Ормузької протоки від атак Ірану – "Сил безпеки Ормузу"

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

ОАЕ поінформували партнерів, що братимуть участь у цій оперативній групі. Два співрозмовники видання кажуть, що Абу-Дабі також розгорне власний військово-морський флот.

Нині ОАЕ як держава, яка зазнала найбільше іранських атак з-поміж інших країн Перської затоки, лобіює створення "Сил безпеки Ормузу".

"Увага приділяється створенню якомога ширшої міжнародної сили. Йдеться не про війну з Іраном. Іран пішов на війну зі світовою економікою, і люди повинні встати", – зауважує джерело FT.

Також Обʼєднані Арабські Емірати працюють з Радбезом ООН та Бахрейном, аби надати майбутній групі мандат. Однак, за словами співрозмовників, проти цього можуть бути росія і Китай.

"Серед деяких держав Перської затоки та адміністрації Трампа зростає переконання, що немає простих способів знову відкрити протоку без військово-морського супроводу", – додають у матеріалі.

Джерело: espreso.tv

