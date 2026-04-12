Сегодня 07:27
Обнаруженная в Сербии взрывчатка вероятно провокация российской разведки

Обнаруженная в Сербии взрывчатка вероятно провокация российской разведки

Обнаруженного на прошлой неделе в Сербии количества взрывчатки было бы недостаточно для уничтожения газопровода «Балканский поток», что побудило эксперта сделать вывод о вероятном провокации российской разведки, направленном на оказание влияния на предстоящие выборы в Венгрии, говорится в материале (https://www.theguardian.com/world/2026/apr/11/explosives-serbia-pipeline-likely-russian-provocation-says-military-expert-hungary-ukraine).

Бывший украинский генерал-майор и специалист по боеприпасам заявил газете Guardian, что расчеты, проведенные его компанией, показали, что 4 кг взрывчатки, изъятой сербским агентством военной безопасности в Каниже, не могли серьезно повредить трубу - говорится в статье.

