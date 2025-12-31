Несмотря на традиционно недостоверные данные кремлевских социологов, они вынуждены фиксировать признаки кризиса, сообщает СВР Украины.

Так, 19% россиян прогнозируют ухудшение условий жизни в 2026 году – максимум с 2022-го. 25% респондентов заявили о падении собственного материального положения.

кремль пытается компенсировать экономическое недовольство риторикой о «стабильности», но реальность говорит о дальнейшем накоплении скрытого протеста и требованием смены приоритетов власти - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/63461

