Общественные настроения в рф демонстрируют углубление негативных ожиданий
Несмотря на традиционно недостоверные данные кремлевских социологов, они вынуждены фиксировать признаки кризиса, сообщает СВР Украины.
Так, 19% россиян прогнозируют ухудшение условий жизни в 2026 году – максимум с 2022-го. 25% респондентов заявили о падении собственного материального положения.
кремль пытается компенсировать экономическое недовольство риторикой о «стабильности», но реальность говорит о дальнейшем накоплении скрытого протеста и требованием смены приоритетов власти - говорится в сообщении.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/63461
Темы: війна, пропаганда, росія