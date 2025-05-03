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Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger

Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger

Старенькое “Жало” получило современные тепловизоры, и они могут работать круглосуточно, что позволяет нашим расчётам быть "зрячими" 24/7.

За время своей деятельности КБ “Технари” модернизировали несколько сотен ПЗРК Stinger, и потребность остаётся крайне высокой, особенно с учётом постоянно меняющейся тактики террористических атак РОВ с применением Shahed-136.

К слову сказать, КБ “Технари” занижаются так же модернизацией ЗРК “Стрела-10”, которые получили на вооружение электрооптический визир “Валли”, позволяющий не только сократить время реакции комплекса на цель, но и фиксировать, сопровождать и сбивать даже такие малогабаритные цели как разведывательные БПЛА Zala, а так же ЗУ-23-2, устанавливая на них тепловизионный комплект с монитором, а так же устройства подсветки “Полоз” позволяющие фиксировать объект типа Shahed-136 на дистанциях до 2,5 км с эффективной подсветкой объекта лазерным излучателем – до 950 метров.

С возможностями повышения характеристик стареньких ПЗРК Stinger, ЗРК “Стрела-10” и ЗУ-23-2, как видно, у нас всё неплохо, вопрос в количестве самих объектов для модернизации и БК к ним…

Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger

Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24271

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