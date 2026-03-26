Сегодня 14:43
Опалювальний сезон на Харківщині завершується

Опалювальний сезон на Харківщині завершується

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підписав розпорядження про завершення опалювального періоду. Рішення стосується опалювального сезону 2025/26 року.

Відповідне розпорядження №219 В підписано 25 березня.

Згідно з документом, військовим адміністраціям населених пунктів та органам місцевого самоврядування рекомендовано ухвалити рішення про завершення опалювального сезону з урахуванням кліматичних умов.

Опалення пропонують вимикати не раніше, ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8 °C.

Також Харківській міській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» рекомендовано забезпечити своєчасне відключення газових опалювальних приладів відповідно до чинних правил і норм.

