Опитування КМІС: 53% українців проти територіальних поступок на користь рф

Понад половина українців, а саме 53%, категорично виступають проти будь-яких територіальних поступок на користь росії. Водночас 33% громадян загалом допускають можливість певних втрат

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Порівняно з початком жовтня 2025 року загальна картина майже не змінилася: тоді проти поступок виступали 54% респондентів, а готових до компромісів було 38%. Водночас частка тих, хто не визначився зі своєю позицією, зросла з 8% до 14%.

Соціологи також дослідили, як змінюються настрої громадян залежно від конкретного формулювання можливих територіальних втрат.

У разі варіанту офіційного визнання окремих окупованих територій частиною росії 58% опитаних виступили проти такого рішення, тоді як 25% готові його прийняти.

Порівняно з початком жовтня 2025 року частка тих, хто готовий до таких втрат, не змінилася - була 24%. Проте стало менше тих, хто категорично відкидає варіант - з 67% до 58%), однак це відбулося переважно за рахунок зростання кількості невизначених.

Передачу під контроль росії територій, які наразі перебувають під контролем України, зокрема таких міст, як Херсон або Запоріжжя, відкидає переважна більшість респондентів — 66%. Готові підтримати такий варіант лише 18%.

У випадку варіанту із заморожуванням лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною росії 50% українців категорично не погоджуються на такий сценарій. Водночас 39% респондентів заявили про готовність його прийняти. Соціологи зазначили, що рівень підтримки цього варіанту зріс порівняно з початком жовтня 2025 року.

Джерело: espreso.tv

