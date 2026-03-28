Сегодня 09:33
Опитування: майже половина поляків не вважають реалістичним вихід країни з ЄС

Майже 46% поляків вважають нереалістичною загрозу виходу Польщі з Європейського Союзу після парламентських виборів у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet.

У опитуванні, яке провели 25 березня 2026 року за допомогою онлайн-інтерв'ю, респондентів запитали, чи вважають вони реальним сценарій Polexit, тобто виходу Польщі з Європейського Союзу, після виборів 2027 року.

45,9% опитаних відповіли, що не вважають це реалістичним, тоді як 29,9% допустили можливість Polexit.

Ще 24,2% відповіли, що не мають думки з цього приводу.

Джерело: eurointegration.com.ua

Читайте ещё:

Корупція та ціни: результати опитування актуальних проблем українців, окрім війни
27.03.2026 07:16    106
росія та Китай посилюють гібридний тиск на інформаційний простір ЄС - СЗРУ
26.03.2026 11:11    137
Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про €230 млн на відновлення доріг
26.03.2026 09:27    125
росія знову намагається шантажувати Європу та світ «зеленими чоловічками»
25.03.2026 10:25    126
У ЄС побоюються витоків до росії через німецьку систему доступу до документів
25.03.2026 08:55    119
російський супутник-шпигун "завис" біля Intelsat-39, який забезпечує зв'язок в Європі
25.03.2026 08:33    117
Усі ми знаємо: неможливо, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2027 року
25.03.2026 06:58    114
ЄС обмежує доступ Угорщини до чутливої інформації через ризики витоків до росії – Politico
24.03.2026 07:35    83
Лідери ЄС могли ненавмисно підвищити рейтинги Орбана перед виборами в Угорщині, — Politico
23.03.2026 08:23    122
«Чи цього ви бажаєте Польщі?»
23.03.2026 07:18    119
