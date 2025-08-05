Опитування виборців Трампа - 87% охарактеризували росію як загрозу

Виборці президента Трампа вважають росію загрозою для США та інших країн та почали частіше звинувачувати путіна у небажанні досягти миру в Україні — опитування позапартійної консервативної організації The Vandenberg Coalition і соціологічної компанії TargetPoint.

У липні 87% опитаних виборців президента США охарактеризували росію як загрозу.

Цей показник не змінився з червневого опитування, що свідчить не тільки про високий рівень підтримки цієї позиції, а й про її стійкість.

Виборці Трампа розуміють важливість зупинити росію тут і зараз: 74% опитаних вважають принаймні вірогідним, що рф вдернеться в інші країни, якщо путін успішно окупує Україну.

Менше однієї п'ятої (18%) респондентів заявили, що США взагалі не повинні підтримувати Україну в її боротьбі з росією.

Крім того, 88% респондентів висловили щонайменше "помірне занепокоєння" щодо співробітництва між росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю в контексті війни росії проти України.

З них 65% заявили, що "дуже стурбовані" або "вкрай стурбовані" (57% у червні).

57% опитаних виборців Трампа покладають провину за відсутність прогресу в мирних переговорах на путіна (+4% порівняно з минулим місяцем).

Відповідно, 76% респондентів підтримують санкції російської нафти — основного джерела фінансування російської агресії.

Цей показник також залишився незмінним порівняно з червнем, що свідчить про чітку підтримку ідеї миру через санкції.

Джерело: https://t.me/znua_live/213223

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