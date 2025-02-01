Орбан знову погрожує заблокувати санкції ЄС проти росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу — Reuters.

Глава уряду Угорщини заявив, що під час ухвалення наступного раунду санкцій Євросоюзу проти росії Будапешт накладе на них вето, якщо тільки Брюссель не забезпечить відновлення поставок російського газу через Україну.

«Єврокомісія обіцяла вирішити питання відновлення українцями транзиту російського газу. Якщо Комісія не виконає те, про що ми домовилися, то санкції будуть заблоковані», — сказав Орбан.

Джерело: https://t.me/znua_live/187967

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