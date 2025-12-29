Держава
Сегодня 08:47
Органи статистики рф офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року

Найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів — понад 61%, бульдозерів — майже 54%, пасажирських вагонів — 50%, ліфтів — більш як 37%, автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34%.

Дані статистики оприлюднені невдовзі після «прямої лінії» диктатора рф володимира путіна, де він вкотре намагався переконати росіян, що економіка рф в умовах війни і санкцій «почувається чудово», а деяке зниження темпів зростання — це свідомий крок уряду для збереження «якості економіки». Насправді ж в рф дедалі частіше порівнюють нинішню ситуацію з кризовими 90-ми, адже доходи населення падають, тоді як фіскальне навантаження через війну зростає.

Попри всі старання путіна приховати реальний стан речей, його тезам суперечить навіть офіційна російська статистика. Санкції та величезні кошти, які кремль змушений витрачати на продовження війни, впевнено ведуть російську економіку до колапсу.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16661

