Ормузька протока під протекторатом: Велика Британія готує план контролю нафтових шляхів

Поки американська авіація дотискає Іран, Лондон береться за капітальну перебудову правил гри на морі.

Як повідомляє Financial Times, Велика Британія ініціює створення міжнародної коаліції, яка назавжди позбавить Тегеран можливості шантажувати світ перекриттям Ормузької протоки.

▶ ️Що пропонує Лондон:

Захисний купол для танкерів: Британія пропонує розгорнути постійну міжнародну флотилію в протоці. Кожне цивільне судно проходитиме під конвоєм, який матиме право знищувати будь-яку іранську загрозу без зайвих попереджень.

Кінець територіальних претензій: План передбачає надання Ормузькій протоці статусу «міжнародного коридору під особливим захистом». Це юридично заборонить Ірану навіть наближатися до нафтових караванів.

Гроші арабських монархій: Фінансувати цей «морський спецназ» мають країни Затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ), які найбільше потерпали від іранського піратства.

Британія ж візьме на себе командування та розвідку.

Дипломатичний «зашморг»: Саміт у Лондоні має зафіксувати результати війни на папері. Мета — створити таку систему, щоб навіть після відходу армії США Іран не зміг повернутися до тактики мінування та захоплення суден.

▶ ️Який висновок: Велика Британія повертає собі статус «володарки морів».

Якщо Трамп вибиває двері силою, то Лондон уже встановлює в регіоні свої правила.

Ормузька протока переходить під повний міжнародний контроль, а епоха нафтового шантажу Тегерана офіційно завершується.

