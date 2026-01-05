Ослабленный режим, разрозненные протесты: Иран на критическом этапе — анализ

JERUSALEM POST (https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-882207)

Ослабление режима и глубокое экономическое недовольство создали предпосылки для перемен, но теперь разрозненные протесты сталкиваются с решающим моментом.

В 2009, 2017, 2019 и 2022 годах крупные протесты в Иране потрясли режим, но в конечном итоге были подавлены смешанными силами Корпуса стражей исламской революции верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и штурмовиками «Басидж», которые готовы убивать и избивать собственных граждан без всяких угрызений совести.

Вероятно, в ближайшие дни станет ясно, станут ли недавние протесты, начавшиеся 28 декабря, той волной, которая положит конец 36-летнему правлению Хаменеи , или же демонстрантов постигнет та же участь, что и предыдущие волны.

В этот раз у протестующих, в отличие от предыдущих раундов, было два основных преимущества.

Одна из причин заключается в том, что военная мощь режима находится на самом низком уровне за последние десятилетия.

После нападения Израиля на Тегеран в июне 2025 года Хаменеи не только потерял большую часть своей ядерной программы, половину баллистических ракет, 80% противовоздушной обороны и более 30 высокопоставленных военных и командиров Корпуса стражей исламской революции, но и Корпус стражей исламской революции и «Басидж» также подверглись целенаправленным ударам со стороны Армии обороны Израиля в последние дни кампании.

Это включало в себя нанесение удара по печально известной тюрьме Эвин, содействие побегу некоторых заключенных и принуждение Исламской Республики к перемещению 1500 заключенных в другое место.

Наконец, сам Хаменеи большую часть войны скрывался, что подорвало его имидж обладателя абсолютной власти.

В этом смысле Хаменеи находится в наиболее уязвимом военном положении, как в физическом плане, потеряв многие элементы репрессивной власти, так и в психологическом плане, касающемся его воспринимаемого статуса.

Во-вторых, протесты были вызваны масштабными экономическими проблемами, затрагивающими всех иранцев, включая сторонников режима из числа шиитов и торговцев с базара, которые часто рассматриваются как влиятельные фигуры в формировании политических тенденций.

Это контрастирует с некоторыми протестами, в которых участвовали в основном сунниты, курды, реформаторы и другие меньшинства, а также менее активные критики режима.

Люди протестуют против высоких цен на топливо, инфляции и отсутствия водоснабжения.

Иными словами, никто на самом деле не оспаривает аргументы протестующих и не считает их жалобы необоснованными.

Возможно, из-за всех вышеперечисленных факторов, хотя Хаменеи и начал использовать некоторые методы подавления со стороны Корпуса стражей исламской революции и «Басидж», репрессии пока не достигли той жестокости, которая наблюдалась в периоды предыдущих протестов.

Несмотря на эти позитивные моменты, существует множество контрпричин, позволяющих предположить, что шансы на смену режима на этот раз еще меньше, чем во время некоторых предыдущих протестов.

Нет центрального лидера

У нынешних протестов нет центрального лидера или каких-либо значимых фигур. Это затрудняет достижение конкретного результата.

Простое публичное протестование без определенной конечной цели и конкретной программы для ее достижения обычно обрекает на безрезультатные результаты.

Кроме того, протесты, хотя и широкомасштабные, были относительно небольшими.

Пока что не было протестов, насчитывающих сотни тысяч человек или даже близко к этому числу.

Если протесты не достигнут численности в сотни тысяч человек или больше, как это было в некоторых предыдущих кампаниях, у них мало шансов добиться смены режима.

Если протестующие хотят получить реальный шанс свергнуть режим и сохранить набранный темп, им необходимо в ближайшие дни значительно увеличить свою численность.

Далее, как это ни парадоксально, война с Израилем или ее последствия, возможно, укрепили позиции Хаменеи.

После окончания войны 24 июня 2025 года действительно был короткий момент, когда Хаменеи и его сторонники были в ужасе от мысли, что могут потерять контроль над ситуацией.

Если бы мир и иранский народ воспользовались этим моментом, Хаменеи мог бы оказаться гораздо слабее.

Но когда Хаменеи увидел, что никто, ни на международной, ни на внутренней арене, не стремится свергнуть его, он отдал приказ о проведении одной из самых масштабных и жестоких репрессий за последние годы.

Многие противники режима были убиты, избиты или заключены под стражу на неопределенный срок.

Вероятно, это одна из причин отсутствия центрального лидера на этот раз.

Со многими деятелями, которые могли бы возглавить правительство, Хаменеи разобрался прошлым летом сразу после войны.

В эти критические моменты им никто не пришел на помощь.

Более того, хотя участие базара в протестах и полезно, это не первый случай, когда они помогают в организации демонстраций, и были и другие случаи, когда это не приводило к перелому ситуации.

Вместо этого протестующим потребуется, чтобы часть иранских военных перешла на их сторону конфликта, чтобы защитить их от репрессий со стороны Корпуса стражей исламской революции и «Басидж».

После недавнего выступления Хаменеи, который выждал первую неделю, прежде чем публично высказаться, все признаки указывают на то, что грядут репрессии.

По всей видимости, он хотел оценить и проанализировать протесты, а также проявить некоторую гибкость и сочувствие к экономическим причинам, лежащим в их основе, прежде чем начать репрессии.

Решающим фактором может стать то, начнет ли он репрессии сейчас и перейдут ли некоторые иранские военные на сторону протестующих впервые со времен Исламской революции 1979 года.

В недавних заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он вмешается, если Иран начнет подавлять протесты, есть неожиданный поворот. Некоторые воспринимают это всерьез после того, как он в июне 2025 года бомбил Исламскую Республику и в субботу похитил венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Однако тем, кто воодушевлен заявлением Трампа, следует вспомнить его высказывание от 29 декабря, когда его спросили о шансах на смену режима. В нем он намекнул, что шансы невелики, поскольку он ожидает, что Хаменеи подавит протесты, не оставив никаких намеков на то, что он вмешается.

Да, в июне этого года Трамп отдал приказ о бомбардировке трех иранских ядерных объектов.

Но тогда Израиль выполнял львиную долю работы, включая ликвидацию иранских радаров и средств противовоздушной обороны.

Израиль не планирует вмешиваться в дело о смене иранского режима, поэтому на этот раз Трамп останется один, рискуя жизнями американцев в борьбе с врагом, гораздо более грозным, чем Мадуро и Венесуэла.

Кроме того, прав Трамп или нет, он представил свой конфликт с Венесуэлой как контрнаступление против более тихой и размеренной войны с наркотиками, которую страна и другие страны Латинской Америки ведут с США.

Напротив, Трамп всякий раз, когда кто-то упоминал о помощи в построении демократии или государственном строительстве на Ближнем Востоке, его действия были прямо противоположными.

Трудно представить, чтобы он смог использовать достаточную и устойчивую мощь США для предотвращения репрессий со стороны режима внутри страны.

Всё это делает ближайшие дни критически важными для протестов.

Либо они увеличатся в численности, сфокусируются на чем-то большем, укрепят лидерство и получат некоторую военную поддержку, либо, скорее всего, начнут получать гораздо более жесткие удары от режима, что ограничит их масштабы и темпы развития и в конечном итоге приведет к их затуханию, как и предыдущих протестов, даже если этот процесс займет время.

Джерело: https://t.me/istrebin/31873

