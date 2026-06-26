Поки кремль говорить про розвиток освіти, реальна політика рухається у протилежному напрямку. Доступ до якісного навчання на росії стає важкодоступним, а сама система все більше працює на потреби державної машини, якій потрібні робітники для заводів і кадри для силових структур.

Показовою стала доля ліцею-інтернату «подмосковный», заснованого михайлом ходорковським. Після націоналізації заклад спочатку реорганізували, а тепер остаточно ліквідують у нинішньому форматі. На його місці планують створити президентський кадетський корпус на 800 місць. Учням уже повідомили, що вони мають шукати нові школи, а територію готують до будівництва військових об’єктів.

Паралельно регіональна влада скорочує можливості для здобуття повної середньої освіти. У красноярському краї вирішили закрити 10–11 класи в школах ачинського муніципального округу. Формально це називають «укрупнением», але для багатьох сільських дітей таке рішення означає щоденні багатогодинні поїздки до міста й додаткові перешкоди на шляху до вступу у виші.

Вища освіта також усе більше нагадує систему привілеїв. Окремі квоти для дітей учасників «сво» розширюються, тоді як кількість звичайних місць скорочується. Одночасно високі бали на держіспиті стали недосяжними без дорогих репетиторів і платних освітніх сервісів.

Наслідки вже видно у статистиці. У 2025 році росія встановила рекорд за кількістю вступників до коледжів і технікумів. Після дев’ятого класу школи залишили 63% учнів. Це свідчить про зміну пріоритетів держави: замість розширення доступу до університетської освіти влада робить ставку на підготовку робітничих кадрів і мілітаризацію молоді.

російська система освіти перестала бути механізмом соціального зростання. Наразі це інструмент відбору, де якісне навчання стає привілеєм для обраних.

Джерело: szru.gov.ua

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