От уявіть собі, як зараз можна мати справу з США

Ви підписуєте з ними якійсь довгостроковий договір, згідно з яким США допомагають вам, у випадку чогось, боронитися від ворожого нападу. Ви будуєте свої збройні сили, з урахуванням цієї американської допомоги у майбутньому, і навіть свою конституцію (як у Японії, наприклад).

А через 4 роки до Овального кабінету заходить якийсь чувак і каже: ні, мені це не подобається, це був не вигідний договір і я хочу з нього вийти.

І вам потрібно переплановувати (причому, дуже швидко) свої оборонні потужності і, навіть, змінювати свою конституцію. Якось це невдобно виходить...

І ось зараз Трамп заявляє, що він хоче вийти (чи частково вийти) з НАТО, і європейцям доводиться чухати потилицю, як заткнути цю величезну дірку в їхній безпеці, незважаючи на світову економічну кризу, яку влаштували ті ж самі США.

Чи виникне у когось спокуса, після цього, підписувати із США якісь довгострокові договори, навіть після уходу Трампа? Впевнений, що навряд чи. Для того, щоб поновити довіру у партнерів в світі, американцям доведеться дуже добре подумати над тим, щоб позбавити своїх майбутніх президентів таких монарших прав.

Але, на найближчі роки, такої перспективи не проглядається. А отже, Америка припиняє бути тою Америкою, про яку мріяли люди у різних країнах поколіннями.

А без тої омріяної Америки світ стане іншим, і самі американці це дуже швидко відчують

(с) Shlomo Hagel

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Новости портала «Весь Харьков»