Пакистан заперечив участь своїх громадян у війні проти України

У МЗС Пакистану у вівторок, 5 серпня, заявили, що їхні громадяни не залучені у війні рф проти України: країна вимагатиме роз'яснень у Києва

Про це інформує пресслужба МЗС.

"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення щодо участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні. На сьогодні українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що пакистанський уряд порушить це питання перед українською владою та вимагатиме роз'яснень.

У МЗС Пакистану наголосили, що підтверджують прихильність до мирного врегулювання в Україні шляхом діалогу та дипломатії, відповідно до принципів Статуту ООН.

● 4 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Вовчанському напрямку помічені найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки.

Джерело: espreso.tv

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