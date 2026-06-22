російський агросектор опинився під загрозою масштабного колапсу напередодні збиральної кампанії через критичний дефіцит та рекордне подорожчання дизельного пального, що є прямим наслідком триваючої війни.

● Ситуація на місцях катастрофічна: аграрії масово заявляють про «непосильну вартість» пального та відкрито попереджають, що через брак коштів вони не зможуть зібрати врожай.

● Водночас урядові структури і відомства рф у своїх звітах малюють паралельну реальність про «повне забезпечення галузі паливом».

❗️ Паливна криза вчергове чітко продемонструвала реальні пріоритети кремля: головне — війна. Всі доступні ресурси спрямовуються або на задоволення потреб воєнно-промислового комплексу й армії, або на «сірий» експорт заради валютної виручки. Цивільний сектор, зокрема сільське господарство, від якого залежить добробут населення, забезпечується за залишковим принципом.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18359

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