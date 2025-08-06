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Панама посилює боротьбу з «тіньовим флотом» росії

Панама посилює боротьбу з «тіньовим флотом» росії

Панама посилює правила реєстрації комерційних суден, націлюючись на так званий «тіньовий флот», який використовується для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Вже цього місяця країна припинить реєстрацію нафтових танкерів, вік яких перевищує 15 років.

Цей крок матиме значний вплив на глобальну морську торгівлю, оскільки Панама є другим за величиною реєстратором комерційних суден у світі. Крім того, кожні три місяці здійснюватимуться додаткові перевірки танкерів для забезпечення відповідності сертифікаційним вимогам суден, що ходять під панамським прапором.

Нові обмеження безпосередньо вдарять по значній частині російського «тіньового флоту», оскільки середній вік танкерів, що перевозять російську нафту, становить 20–25 років.

Двома тижнями раніше Морське управління Співдружності Багамських островів оголосило, що судна, які належать російським компаніям, управляються ними або залучені в торгівлю з росією та при цьому ходять під багамським прапором, будуть виключені з реєстру. Карибський регулятор прямо заявив, що якщо судно під багамським прапором потрапить під санкції, імовірним наслідком стане його виключення з державного суднового реєстру.

Джерело: szru.gov.ua

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