Парламентські вибори в Угорщині: фіксується висока явка, на дільницях утворюються черги

12 квітня в Угорщині розпочалося голосування на парламентських виборах, які визначать склад Національних зборів і подальший політичний курс країни. Вибори проходять на тлі протистояння чинного прем’єра Віктора Орбана та опозиційного лідера Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За словами керівника організаційного відділу Національного виборчого бюро Тамаша Мучі, усі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Загалом у країні працюють 10 047 дільниць у межах 106 одномандатних округів. Станом на момент відкриття повідомлень про надзвичайні події чи порушення не надходило. До процесу голосування також залучені міжнародні спостерігачі. До закриття дільниць о 19:00 очікується участь близько 7,5 млн виборців.

Станом на 7:00 явка становила 3,46%, що майже вдвічі більше, ніж на аналогічному етапі попередніх виборів чотири роки тому, коли вона складала 1,8%. Водночас у низці регіонів із самого ранку утворилися черги – подекуди виборці очікують близько години, щоб проголосувати.

Опозиційний лідер Петер Мадяр заявив, що ці вибори є визначальними для майбутнього країни та можуть вплинути на її політичний курс на тривалий період. Він закликав громадян брати активну участь у голосуванні. За його словами, нинішній вибір фактично стосується подальшого напряму розвитку держави – між Сходом і Заходом.

За даними росЗМІ, у Кремлі допускають можливість втрати влади партією чинного прем’єра Віктора Орбана за підсумками виборів. У разі такого сценарію там готують інформаційні наративи для пояснення можливої поразки.

Водночас Орбан зберігає підтримку частини західних політиків. Зокрема, адміністрація президента США Дональда Трампа публічно демонструє прихильність до чинного угорського прем’єра: віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта висловлював підтримку його курсу, а Трамп заявляв про можливі економічні вигоди для Угорщини у разі продовження цієї політики.

