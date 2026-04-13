Партія «Тиса» отримала конституційну більшість на виборах в Угорщині

Опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром перемагає на парламентських виборах в Угорщині. За результатами вона отримує конституційну більшість у парламенті.

За даними Національної виборчої комісії Угорщини, підраховано 98,94% голосів.

Партія «Тиса» набирає 69,35% голосів і отримує 138 мандатів, що перевищує необхідні 133 для формування конституційної більшості.

Партія «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном отримує 27,64% голосів і 55 місць у парламенті, а партія «Наша батьківщина» Ласло Тороцкая – 3,02% і шість мандатів.

У мажоритарних округах після підрахунку 98,94% голосів кандидати від «Тиси» перемагають у 93 зі 106 округів.

Згідно із законом, остаточний підрахунок голосів має завершитися не пізніше ніж через шість днів після виборів – до 18 квітня. Останніми зазвичай враховують голоси виборців за кордоном та тих, хто голосував поза своїм виборчим округом.

Явка на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня склала 79,5%.

Чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан уже визнав поразку та привітав Петера Мадяра з перемогою.

У своїй переможній промові Мадяр заявив про намір відновити співпрацю з НАТО та ЄС, зокрема з країнами Вишеградської четвірки, а також повідомив, що перший офіційний візит планує здійснити до Польщі.

