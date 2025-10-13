російський федеральний бюджет опинився в ситуації системного дефіциту, який уряд змушений покривати підвищенням податків і внутрішніми запозиченнями. Замість жорсткого контролю над видатками влада продовжує фінансувати свої пріоритети, фактично перетворюючи бюджет на «відкриту касу».

Спочатку дефіцит бюджету рф на 2025 рік планувався в межах 1,2 трлн рублів (0,6 % ВВП). Однак через невиконання плану надходжень фактичний дефіцит за оновленими прогнозами сягне 5,74 трлн рублів (2,6 % ВВП). Сумарно за п’ять років він «з’їсть» близько 10 % усього ВВП рф.

Раніше держава закривала бюджетну діру завдяки нафтовим доходам, проте тепер головним інструментом стало підвищення податків:

– збільшення ПДВ з 20 % до 22 % (+1,2 трлн руб.);

– зниження порогу спрощеної системи оподаткування (+200 млрд руб.);

– підвищення утилізаційного збору на авто (+1,65 трлн руб.).

При цьому уряд спирається на оптимістичний прогноз зростання економіки у 2026 році на 1,3 %. Однак цей сценарій сумнівний: податковий тиск гальмує зростання, інвестиції ідуть у мінус, а споживання населення практично не зростає.

Оскільки рф не має доступу до міжнародних фінансових ринків, уряд змушений активно позичати на внутрішньому ринку, головним чином у державних банків.

Влада рф опинилася в класичній фіскальній пастці: або продовжувати посилювати податковий тиск на бізнес і населення, або фактично «друкувати гроші». В обох випадках це створює довгострокові ризики для фінансової стабільності країни.

Джерело: szru.gov.ua

