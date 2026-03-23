Патріарха Філарета, як він і заповів, поховали у Володимирському соборі
У неділю, 22 березня 2026 року, у Володимирському соборі міста Києві відбувся чин похорону почесного патріарха Православної церкви України Філарета
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Чалий.
Згідно з волею патріарха чин був звершений архієреями УПЦ КП, відспівування очолили саме єпископи та духовенство Київського патріархату. Тіло патріарха було закладено у крипту Володимирського собору.
Поховання у стінах собору силами духовенства УПЦ КП стало фактичним виконанням останнього розпорядження ієрарха, що поставило крапку в суперечках щодо юрисдикційного статусу самої церемонії.
Патріарх Філарет знайшов свій останній спочинок там, де служив понад пів століття, залишивши за собою структуру, яка забезпечила виконання його передсмертних вказівок.
