Патріарха Філарета, як він і заповів, поховали у Володимирському соборі

У неділю, 22 березня 2026 року, у Володимирському соборі міста Києві відбувся чин похорону почесного патріарха Православної церкви України Філарета

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Чалий.

Згідно з волею патріарха чин був звершений архієреями УПЦ КП, відспівування очолили саме єпископи та духовенство Київського патріархату. Тіло патріарха було закладено у крипту Володимирського собору.

Поховання у стінах собору силами духовенства УПЦ КП стало фактичним виконанням останнього розпорядження ієрарха, що поставило крапку в суперечках щодо юрисдикційного статусу самої церемонії.

Патріарх Філарет знайшов свій останній спочинок там, де служив понад пів століття, залишивши за собою структуру, яка забезпечила виконання його передсмертних вказівок.

