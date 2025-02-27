Під час війни неможливо організувати справедливі вибори
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
25 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії.
▶️ Ця постанова засвідчила позицію парламенту: прозорі і справедливі вибори неможливо організувати під час повномасштабної війни.
▶️ Проведення виборів під час воєнного стану суперечило б чинному законодавству і Конституції, і перетворилося б на фарс.
▶️ Володимир Зеленський, обраний на демократичних виборах, повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост нового Президента.
▶️ Наступні президентські вибори відбудуться після завершення війни і встановлення сталого всеохоплюючого миру.
▶️ Заяви про «нелегітимність» чинного Президента України є безпідставними, адже він перебуває на своєму посту відповідно до законодавства і суспільного консенсусу.
Джерело: https://t.me/spravdi/45254