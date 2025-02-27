Під час війни неможливо організувати справедливі вибори

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

25 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії.

▶️ Ця постанова засвідчила позицію парламенту: прозорі і справедливі вибори неможливо організувати під час повномасштабної війни.

▶️ Проведення виборів під час воєнного стану суперечило б чинному законодавству і Конституції, і перетворилося б на фарс.

▶️ Володимир Зеленський, обраний на демократичних виборах, повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост нового Президента.

▶️ Наступні президентські вибори відбудуться після завершення війни і встановлення сталого всеохоплюючого миру.

▶️ Заяви про «нелегітимність» чинного Президента України є безпідставними, адже він перебуває на своєму посту відповідно до законодавства і суспільного консенсусу.

Джерело: https://t.me/spravdi/45254

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