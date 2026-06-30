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Під ударом – логістика і зв’язок окупантів: відео бойової роботи прикордонників на Харківщині

Під ударом – логістика і зв’язок окупантів: відео бойової роботи прикордонників на Харківщині

Військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону уразили низку цілей російських військ на Харківщині.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних систем виявили та уразили цілі противника.

Під удар потрапили російський дрон-ждун, антена зв’язку, позиція військ рф, квадроцикл, а також самохідна артилерійська установка.

Бойова робота проводиться із застосуванням аеророзвідки та ударних засобів. Прикордонники виявляють і знищують техніку, засоби зв’язку, вогневі позиції та інші військові об’єкти росіян.


Агентство Телевидения Новости

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