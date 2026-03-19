Підкорення в обмін на енергостабільність: Китай намагається нав'язати Тайваню "возз'єднання"

Речник уряду Китаю Чень Біньхуа заявив, що Пекін готовий гарантувати Тайваню енергетичну стабільність у разі "мирного возз’єднання" з КНР

Про це пише Reuters.

За його словами, "мирне возз'єднання" забезпечить кращий захист енергетичної та ресурсної безпеки Тайваню завдяки підтримці "сильної батьківщини".

"Ми готові забезпечити співвітчизникам з Тайваню стабільну та надійну енергетичну та ресурсну безпеку, щоб вони могли жити краще", - наголосив він.

Заява пролунала на тлі глобальної енергетичної напруги через війну на Близькому Сході та ризики для постачання через Ормузьку протоку.

Реакція Тайваню

Водночас у Тайвані наголосили, що вже диверсифікували джерела постачання енергоносіїв.

Президент острова Лай Чін-те заявив, що енергопостачання забезпечене, а з червня зросте імпорт газу зі США.

"Тайвань обрав диверсифікований та багатоджерельний стратегічний підхід до імпорту енергоносіїв", - підкреслив Лай.

Тайвань також вкотре заявив, що майбутнє острова можуть визначати лише його громадяни, відкидаючи претензії Китаю на суверенітет.

Пекін, своєю чергою, продовжує просувати модель "одна країна, дві системи" і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом.

Енергетика як важіль тиску

Енергетика неодноразово ставала інструментом політичного тиску в міжнародних конфліктах.

Зокрема, росія використовує удари по енергетичній інфраструктурі України як один із ключових важелів впливу, намагаючись змусити Київ піти на поступки, зокрема щодо територій.

