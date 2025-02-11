Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 112

Підтримка громадян, які втратили житло – один з пріоритетів України

Підтримка громадян, які втратили житло – один з пріоритетів України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

В межах програми «єВідновлення» допомогу держави отримали понад 90 тисяч українських родин.

▶️ За програмою громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на суму майже 9 млрд гривень, а також житлові сертифікати на суму понад 21 млрд гривень.

▶️ Минулого тижня Уряд спрямував 15 млрд грн на компенсацію за знищене або пошкоджене житло для більш ніж 10 тисяч родин ВПО.

▶️ Банк розвитку Ради Європи виділить ще 150 млн євро на житлові програми в Україні.

▶️ За час повномасштабної війни житло втратили щонайменше 3,5 млн українців.

▶️ Підтримка громадян, які втратили житло – один з головних пріоритетів Української держави.

Джерело: https://t.me/spravdi/44933

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 лютого 1900 року у Харкові студенти створили Революційну українську партію
Сегодня 12:04    82
росіяни збили власний розвідувальний безпілотник «Елерон-3» і нанесли на нього український прапор з метою отримати нагороди замість доган
Сегодня 11:07    140
Агресія росії – єдина перешкода для проведення демократичних виборів в Україні
Сегодня 10:28    124
346 нових справ, 65 підозрюваних, 54 засуджених: підсумки роботи НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року
Сегодня 10:15    126
Україна веде переговори з партнерами, щоб повернути $39 мільйонів, арештованих у Швейцарії
Сегодня 09:50    135
На Закарпатті ДБР викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули з СЗЧ - зробити це знову
Сегодня 09:38    147
Понад мільйон євро на дрони та військове обладнання для України зібрали у Литві
Сегодня 09:27    125
Німецькі військові підозрюють рф у шпигунстві після того, як над військово-повітряною базою в місті Швесінг зафіксували невідомі БпЛА — Süddeutsche Zeitung
Сегодня 09:15    119
«путін хоче щоб люди перестали вмирати», - Трамп
Сегодня 09:03    161
"Роздані "поважним" людям": Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
Сегодня 08:52    167
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 