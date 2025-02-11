Підтримка громадян, які втратили житло – один з пріоритетів України
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
В межах програми «єВідновлення» допомогу держави отримали понад 90 тисяч українських родин.
▶️ За програмою громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на суму майже 9 млрд гривень, а також житлові сертифікати на суму понад 21 млрд гривень.
▶️ Минулого тижня Уряд спрямував 15 млрд грн на компенсацію за знищене або пошкоджене житло для більш ніж 10 тисяч родин ВПО.
▶️ Банк розвитку Ради Європи виділить ще 150 млн євро на житлові програми в Україні.
▶️ За час повномасштабної війни житло втратили щонайменше 3,5 млн українців.
▶️ Підтримка громадян, які втратили житло – один з головних пріоритетів Української держави.
Джерело: https://t.me/spravdi/44933