Підтримка громадян, які втратили житло – один з пріоритетів України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

В межах програми «єВідновлення» допомогу держави отримали понад 90 тисяч українських родин.

▶️ За програмою громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на суму майже 9 млрд гривень, а також житлові сертифікати на суму понад 21 млрд гривень.

▶️ Минулого тижня Уряд спрямував 15 млрд грн на компенсацію за знищене або пошкоджене житло для більш ніж 10 тисяч родин ВПО.

▶️ Банк розвитку Ради Європи виділить ще 150 млн євро на житлові програми в Україні.

▶️ За час повномасштабної війни житло втратили щонайменше 3,5 млн українців.

▶️ Підтримка громадян, які втратили житло – один з головних пріоритетів Української держави.

Джерело: https://t.me/spravdi/44933

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