Пекин сделал широкий жест после завершения визита тайваньской делегации партии Гоминьдан во главе с Чжэн Ливэнь

Демонстрируя, что с материком лучше дружить. Материковый Китай обнародовал пакет из 10 мер, направленных на активизацию обменов и сотрудничества между двумя берегами Тайваньского пролива^

1. Изучить возможность создания механизма регулярных консультаций между двумя партиями

2. Создать механизм двусторонних обменов между молодежью двух партий

3. Содействовать водо-, электро-, газо- и мостовому сообщению между прибрежными районами Фуцзяня и островами Цзиньмэнь и Мацзу

4. Возобновить полноценные прямые авиарейсы между материковой частью Китая и Тайванем

5. Облегчить импорт сельхоз и рыбной продукции из Тайваня на материк

6. Совершенствовать механизм рыболовства для тайваньских рыбаков и изучить возможность строительства причалов и площадок для выгрузки улова в соответствующих районах

7. Облегчить регистрацию и импорт тайваньских продуктов питания на материк

8. Изучить возможность создания небольших рынков товаров из Тайваня на материке в определенных местах и поддержать тайваньские малые и микропредприятия в расширении их деятельности на материке

9. Разрешить показ тайваньских телесериалов, документальных фильмов и мультфильмов на материковых телеканалах и онлайн-платформах

10. Возобновить поездки жителей Шанхая и провинции Фуцзянь на Тайвань в качестве индивидуальных туристов.

Джерело: facebook.com/annopolsky

