Пентагон отнимает у Европы деньги, выделенные для Украины?

Пентагон вивчає питання про те, чи не перенаправити частину озброєння, яке мало йти в Україну, на Близький Схід. Причина — війна з Іраном швидко виснажує найважливіші запаси американських боєприпасів. Про це розповіли (https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/26/us-iran-war-ukraine-missile-defense/) The Washington Post три джерела, обізнані з ситуацією.

Остаточного рішення про перенаправлення ще не ухвалили, проте сам факт таких обговорень підкреслює все більші труднощі, з якими стикаються США під час війни з Іраном. Йдеться насамперед про ракети-перехоплювачі для систем ППО. Їх закуповують за програмою НАТО PURL – країни-партнери оплачують американську зброю, яка потім передається Україні.

Посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ постійно інформує партнерів про свої потреби, зокрема в сфері ППО, і розуміє «період значної невизначеності» під час війни.

- Будь-які перебої на початку останніх операцій на Близькому Сході вже подолані, — сказала вона.

Після приходу до влади Трампа саме європейські столиці стали головними донорами військової допомоги Україні. Програма PURL дозволила обійти обмеження і продовжувати отримувати американську зброю за європейські гроші. Європейські країни вже виділили близько 4 мільярдів доларів на цю програму.

Однак після початку американських ударів по Ірану європейські столиці занепокоїлися, що США надто швидко витрачають свої запаси. Це може призвести до затримок у виконанні європейських замовлень і постачань Україні.

- Вони справді дуже швидко витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання, скільки вони зможуть надати за цією угодою, — зазначив один із європейських дипломатів.

За словами джерела в Пентагоні, постачання за програмою PURL, ймовірно, продовжаться, але майбутні пакети можуть не включати системи ППО — США насамперед прагнуть поповнити власні запаси та запаси союзників у Перській затоці.

- Політична дискусія зараз точиться навколо того, скільки саме давати Україні, — сказав інший співрозмовник.

Поки не зрозуміло, чи будуть постачання просто відкладені на пізніше, чи повністю перенаправлені. Пентагон має право перенаправляти озброєння у разі нагальної військової потреби, але має повідомити про це Конгрес.

❗️ Окремо Пентагон повідомив Конгрес у понеділок, що має намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів, виділених країнами НАТО за програмою PURL, на поповнення власних запасів США, а не на додаткову допомогу Україні.

---------------

Возможно, WP взяли информацию о смешении программ PURL и USAI из отчета (https://media.defense.gov/2026/Feb/20/2003879952/-1/-1/1/OAR_Q1DEC25_FINAL_508.PDF) генерального инспектора, надзирающего за помощью Украине.

Там упоминается, что средства союзников, выделенные по программе PURL, зачисляются на специальный счет USAI.

Если так, то это ничего не значит. Просто решили собирать деньги на этом счете.

Джерело: https://t.me/in_factum/43077, https://t.me/ShrikeNews/28843

Новости портала «Весь Харьков»