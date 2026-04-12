Пентагон требовал от Ватикана встать на сторону США и намекал на Авиньонское пленение пап – The Free Press

Пентагон требовал от Ватикана встать на сторону США и намекал на Авиньонское пленение пап – The Free Press

СМИ узнали об обострении отношений между Вашингтоном и Ватиканом после слов Папы Римского о замене дипломатии диалога "дипломатией силы".

Закрытая встреча представителей Пентагона и Ватикана в январе сопровождалась жесткими заявлениями со стороны США о военном могуществе Вашингтона.

Как утверждает The Free Press, оборонное ведомство США вызвало ватиканского посланника в США кардинала Кристофа Пьера и предъявило претензии в связи со словами Папы Римского о замене дипломатии диалога "дипломатией силы". Эти высказывания в Вашингтоне восприняли как критику политики администрации США.

По данным источников, замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби сообщил на встрече с кардиналом, что Вашингтон обладает достаточной силой, чтобы "делать в мире все, что угодно", и призвал Католическую церковь поддержать позицию США. Кроме того, один из американских чиновников упомянул во время встречи Авиньонское пленение пап – период XIV века, когда французская монархия принудила папство перебраться из Рима в Авиньон.

В Ватикане такую отсылку расценили как скрытый намек на возможность давления на Святой престол. В материале говорится, что слова представителей Пентагона вызвали серьезную обеспокоенность в Ватикане и привели к тому, что папа Лев XIV отменил запланированный визит в США, куда его приглашали на празднование 250-летия американской независимости.

Между тем в Белом доме отвергли изложенную журналистами версию событий. Представители администрации заявили, что описание встречи является "сильно преувеличенным и искаженным", а переговоры с ватиканскими дипломатами проходили "уважительно и конструктивно".

В Минобороны США также подчеркнули, что относятся к Святому престолу "с высочайшим уважением".

Джерело: dialog.ua

