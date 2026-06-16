Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 79

Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконає домовленості про права угорської меншини на Закарпатті

Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконає домовленості про права угорської меншини на Закарпатті

Про це заявила голова МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Після кількох тижнів перемовин Угорщина й Україна уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської громади на Закарпатті, насамперед у сферах освіти, держуправління, використання національної символіки та культури.

Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який Рада ЄС відкриє сьогодні. Документ містить так званий спільний орієнтир: якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупиниться, зазначила Орбан.

За її словами, для Угорщини виконання домовленостей про права меншин є «фундаментальною умовою» європейської інтеграції України, але Будапешт не проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

Джерело: https://t.me/babel/85149

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новий вид SMS-шахрайства набирає обертів: як не стати жертвою
Сегодня 08:35    1
Ощадбанк судився з мережею аптек через назву: що сказав суд
Сегодня 08:29    25
57 000 уничтоженных целей: назван процент эффективности украинской ПВО в мае
Сегодня 08:16    47
Оперативна інформація станом на 08:00 16.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    59
Без безпечних місць: як важкі бомбери Vampire нищать ворога у режимі 24/7 (ВІДЕО)
Сегодня 08:04    55
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:50    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно
Сегодня 07:44    72
БЕБ ліквідувало схему фіктивного підприємництва
Сегодня 07:37    68
За матеріалами СБУ понад 12 років тюрми отримав агент рф, який готував підпали об'єктів Укрзалізниці на Черкащині
Сегодня 07:31    68
Кадетський клас замість освіти
Сегодня 07:25    80
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 