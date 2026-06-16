Переговори про вступ України до ЄС можуть призупинити, якщо Київ не виконає домовленості про права угорської меншини на Закарпатті
Про це заявила голова МЗС Угорщини Аніта Орбан.
Після кількох тижнів перемовин Угорщина й Україна уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської громади на Закарпатті, насамперед у сферах освіти, держуправління, використання національної символіки та культури.
Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який Рада ЄС відкриє сьогодні. Документ містить так званий спільний орієнтир: якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупиниться, зазначила Орбан.
За її словами, для Угорщини виконання домовленостей про права меншин є «фундаментальною умовою» європейської інтеграції України, але Будапешт не проти початку переговорів про вступ України до ЄС.
Джерело: https://t.me/babel/85149