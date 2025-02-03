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Переговори Трампа й путіна про війну без України — це дуже небезпечно, каже президент Зеленський в інтервʼю Associated Press

Переговори Трампа й путіна про війну без України — це дуже небезпечно, каже президент Зеленський в інтервʼю Associated Press

Головні тези. (https://babel.ua/news/115028-zelenskiy-peregovori-trampa-y-putina-pro-viynu-bez-ukrajini-ce-nebezpechno-dlya-vsih)

● 31 січня Трамп заявив, що веде «дуже серйозне обговорення» з росією щодо завершення війни, але не пояснив, що саме мав на увазі. Зеленський каже, що в росії та Штатів можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без України — це «небезпечно для всіх».

● Українська сторона вже контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення були на «загальному рівні». Незабаром будуть особисті зустрічі.

● У переговорах про закінчення війни Зеленський хоче бачити США та Європейський Союз.

● Візит спецпосланця Трампа Кіта Келлога до Києва, який мав відбутися на початку січня, відклали «з юридичних причин».

● Україна підтримує ідею відправлення європейських миротворців, але лише як один із варіантів безпеки, а не єдиний. Найкраще — це членство в НАТО.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20224

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