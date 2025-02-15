Переговоры по прекращению войны рф против Украины должны проходить при присутствии Украины - ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ придерживается позиции, что любые переговоры по прекращению войны рф против Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров — президент ПА ОБСЕ Пия Каума

По мере развития политической ситуации и роста перспектив разрешения конфликта важно, чтобы мы имели как можно более полную картину, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей Украины и четко заявить о нашей позиции, что любые переговоры по Украине должны включать Украину за столом переговоров

Находясь на этой неделе в Киеве, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе 22 членов встретилась с руководством Украины и обсудила "важность того, чтобы международное сообщество продолжало решительно поддерживать Украину в преодолении сложных вызовов, связанных с продолжающейся агрессивной войной российской федерации".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50395

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