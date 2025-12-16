Держава
Сегодня 10:22
Перейменування "копійки" в "шаг": комітет Ради рекомендує парламенту цю зміну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування "копійки" в "шаг".

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Нардеп Ярослав Железняк розповів, що за даними Національного банку України, майже 14 млрд монет (копійок) зараз є в обігу в Україні.

"В майбутньому будуть випускатися тільки монети "50 шагів" певний час (3-4 роки), приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн", - зазначив Железняк.

У вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Через місяць голова НБУ Андрій Пишний направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку відповідний законопроєкт з проханням ініціювати його внесення на розгляд парламенту.

Стефанчук зареєстрував законопроєкт 1 жовтня 2025 року. Проти вказаної в ньому норми щодо зміни назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" виступила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

У квітні 2025 року Пишний повідомив, що перехід з "копійок" на "шаги" не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Ймовірно, мова йшла про фізичне виготовлення відповідних монет.

