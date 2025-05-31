перерахуємо дії Трампа «за» та «проти»

Є такий універсальний інструмент для прийняття рішень – список «за» та «проти», який допомагає візуально організувати та порівняти позитивні та негативні аспекти ситуації.

Давайте з вами спочатку перерахуємо дії Трампа, які максимально відповідають інтересам Путіна, а потім - його дії щодо «покарання» президента РФ за геноцид України.

Для об'єктивного аналізу. Буде свіжо та ілюстративно.

Погнали!

❌ Протягом півроку трампісти блокували виділення Україні $61 млрд.

❌ (02.2025) Трамп ліквідує групу KleptoCapture (Мін'юст США), яка займалася санкціями проти російських олігархів.

❌ (02.2025) Скасує підрозділ ФБР, що боровся з російським та китайським впливом.

❌ (01.2025) Припиняє обмін розвідданими з Україною.

❌ (05.2025) Знижує статус відділу Пентагону, який координував допомогу Україні.

❌ (січень–травень 2025) Блокує постачання систем Patriot.

❌ (01.2025) Заявляє, що Європа більше не є пріоритетом для США, якщо вона продовжує підтримувати Україну. Неодноразово висловлює скептицизм щодо НАТО.

❌ Не вводить нові санкції проти Росії, мотивуючи це «шансом на врегулювання конфлікту».

❌ (03.2025) Публічно схвалює політику Орбана, який блокує допомогу ЄС Україні.

❌ (02.2025) США під керівництвом Трампа виступають проти засудження російської агресії в ООН.

❌ (02.2025) Пропонує відновити членство Росії у G8.

❌ (05.2025) Відмовився від санкцій проти Ірану, союзника Росії у війні проти України.

❌ (03.2025) Призначає лояльних Росії переговорників (Уїткофф, який підтримує визнання Криму за Росією).

❌ (04.2025) Відкидає ідею розміщення європейських миротворців в Україні, запропоновану ЄС. Проект досі мертвий.

❌ (05.2025) Обговорює з Путіним ексклюзивні права США на продаж газу до Європи, що посилює економічний вплив Росії.

❌ (05.2025) Підтримує ідею спрощення повернення західного бізнесу до РФ.

❌ (04.2025) Схвалює спільні арктичні проекти, вигідні російським енергетичним компаніям.

❌ (03.2025) Пропонує зробити Крим міжнародним курортом, легітимізуючи анексію в очах бізнесу.........

Список можна ще продовжувати та продовжувати.

А ось дії Трампа щодо «покарання» Путіна зводяться до риторики:

✅Сказав, що Путін «абсолютно збожеволів».

✅Пообіцяв «жорсткі заходи» та «вторинні тарифи» на нафту.

✅Заявив, що «дуже злий».

✅Написав: "Володимир, ХВАТИТЬ!".

✅2-й місяць (27.04.,19.05., 28.05.) каже, що у Путіна «1,5-2 тижні», інакше «відповідь буде».

Я у 2-му списку нічого не пропустив? Доповнення будуть?

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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