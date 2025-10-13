П’ять країн – членів НАТО підтримують медичну реабілітацію в Україні

Операція «Реновейтор», амбіційний проєкт НАТО в рамках Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні, покликана відбудувати і покращити п’ять військових реабілітаційних центрів в Україні, зокрема ті, які пошкодила росія. Про свою участь в ній оголосила п’ята і остання з провідних країн, Латвія, у вівторок, 7 жовтня 2025 року.

П’ять країн – членів НАТО – Латвія, Литва, Норвегія, Швеція і Сполучене Королівство – очолять кожна розвиток одного з п’яти військових реабілітаційних центрів. НАТО забезпечить загальну координацію і керівництво проєктом.

Операція «Реновейтор» була розпочата в 2023 році і здійснюється у співпраці з Україною. Маючи бюджет у 100 мільйонів євро, вона забезпечує координацію постачання обладнання, медичну підготовку і роботу з розвитку інфраструктури. Проєкт сприяє важливій для рятування життів хірургії, забезпеченню протезами і підготовці українських медиків, в тому числі лікарів, психологів і фізіотерапевтів на додаток до забезпечення будівельних робіт і обладнання – посилюючи можливості України допомагати пораненим військовослужбовцям як фізично, так і психологічно.

CAP - це загальна структура НАТО з надання Україні нелетальної підтримки і допомоги країні у досягненні цілковитої оперативної сумісності з НАТО. Вона передбачає також реабілітацію пораненого особового складу сил оборони і безпеки, а також його повернення на службу або до цивільного життя. Ця діяльність демонструє прагнення НАТО надавати Україні те, що їй потрібно для самооборони сьогодні і для стримування російської агресії завтра.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

