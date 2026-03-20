П’ять причин сказати Трампу «ні» - французький генерал Мішель Яковлефф

Насправді у нас є п’ять причин сказати йому «ні». П’ять, — французький генерал, ексзаступник командувача силами Альянсу в Європі Мішель Яковлефф стосовно вимог Дональда Трампа щодо приєднання НАТО і інших країн до війни проти Ірану в інтерв'ю телеканалу LCI.

«Отже, перша: якщо він хоче проводити операцію НАТО, то НАТО має взяти на себе командування.

Так, там буде американський генерал, але це має бути одна операція.

Не може бути так, що американські війська все бомблять направо й наліво, а поруч окрема операція європейців робить щось інше.

Ні, ні, ні — це одна операція.

Це означає, що ви проводите свою операцію під прапором НАТО.

Я не впевнений, що він це розуміє.

Друга причина — щоб це сталося, НАТО має домовитися. Тобто саме американці повинні покласти на стіл наш кінцевий бажаний результат і стратегічні цілі».

— Відкрити Ормузьку протоку — це вже мета, цього не можна заперечити.

«Але це має бути частиною загальної операції. Бо ми не будемо вплутуватися в історію, де нам просто кажуть ось це, а решта — «це не ваша справа».

Ми не можемо проводити операцію в Ормузькій протоці, коли щоранку з’являються нові сюрпризи — якісь дрони або інші невідомі апарати.

Ні, це не так працює.

Це операція НАТО».

— Але зачекайте. Ви роками працювали з американцями, були в самому центрі НАТО, Ви — француз, який мав найвище звання в оперативному ланцюзі Альянсу.

Якщо ваші старі друзі — американські генерали — прийдуть і скажуть: «Послухайте, допоможіть нам, для світу критично важливо зараз відкрити цю протоку», — що ви їм відповісте?

«Я б сказав: «Ми домовимося, але ви

повинні надати нам письмове підтвердження заради чого ми вступаємо в цю операцію?

Яка ваша мета?».

А тоді будемо говорити.

Ви кажете, чого хочете, — і тоді обговорюємо.

І це не мають бути твіти або заяви, які змінюються кожні дві хвилини.

Тобто спершу сам Трамп має зрозуміти, чого він хоче.

І якщо він хотів залучити НАТО, то робити це треба було два місяці тому.

Два місяці тому він мав сказати нам — навіть конфіденційно, а НАТО вміє зберігати таємниці:

«Хлопці, наприкінці лютого я починаю щось серйозне. Було б добре, якби ми підготувалися».

Розумієте, про що я?

Ми могли б тихо домовитися — це можливо.

Третя причина сказати «ні» — насправді це не питання ресурсів. Ормузька протока — це питання політичного ризику.

Справа в тому, що він хоче розділити політичний ризик.

Він сам каже: для нього не проблема — чотири фрегати чи тисяча солдатів у Ормузькій протоці.

Отже, насправді він хоче поділити політичний, а не військовий ризик».

— Але ж, наскільки я розумію, є певні сили і ресурси. Наприклад, у Франції є мінні тральщики?

«Так, але поки що там немає мін.

І питання не стільки в мінах, скільки в дронах і прямих ударах.

Четверте питання — це питання довіри.

Це людина, яка кинула афганців. Отже, він кине і нас у той момент, коли йому це буде вигідно — саме тоді, коли ми вже будемо всередині операції.

П’ята причина така: на «Титаніку» капітан, кажуть, після зіткнення з айсбергом ще намагався продавати дешеві квитки на вечерю».

— Ви вважаєте, що ця операція — це «Титанік»?

«Можливо. Це можливо. Тож зараз не час купувати акційні квитки на «Титанік».

І останній аргумент, він американський:

не варто посилювати невдачу.

Мене цьому навчили в американській військовій академії: провал не підсилюють.

Треба шукати інше рішення, рухатися іншим шляхом — але не підсилювати провал.

Ось п’ять причин сказати «ні».

Джерело: facebook.com

