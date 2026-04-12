План Мадяра щодо України та НАТО: чому обіцяного «розвороту» Угорщини може не відбутися — Politico

Можлива перемога Петера Мадяра на парламентських виборах, які відбудуться вже цієї неділі, 12 квітня, дає надію на те, що Угорщина збільшить витрати на оборону, змінить ставлення до України та стане більш надійним партнером НАТО. Водночас як пише Politico, політик може постати перед труднощами у досягненні цих цілей після 16 років правління прем’єр-міністра Віктора Орбана.

«Новий уряд проведе суттєві зміни в оборонній політиці Будапешта. Партія "Тиса" чітко дала зрозуміти, що хоче повернути Угорщині місце серед західних союзників і залишатися надійним партнером у НАТО», — заявила незалежна депутатка Європарламенту від Угорщини Каталін Чех.

Зокрема, партія Мадяра має намір довести оборонні витрати до рівня 5% ВВП до 2035 року та посилити фінансування угорської армії. Також зазначається, що політична сила планує перевірити угоди в оборонній сфері на наявність корупції та запровадити широкі зміни, щоб позбутися російського впливу в органах влади.

Однак, як пише видання, партія «Тиса» може зіткнутися з реальними політичними та практичними труднощами на шляху до цих змін. До того ж ситуація ускладниться, якщо Орбан ухвалить нові закони напередодні можливої перемоги Мадяра, адже це може завадити новому уряду швидко відійти від попереднього курсу.

Джерело: https://t.me/znua_live/245124

Новости портала «Весь Харьков»